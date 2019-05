Il Napoli blinda Mertens: De Laurentiis pronto al rinnovo per altri due anni

Sta bene al Napoli e lo ha sempre detto. Certo, a volte preferirebbe giocare sempre titolare, ma con Carlo Ancelotti tutti hanno il loro spazio e lui lo avrà ancora per diverso tempo. Dries Mertens è pronto a legarsi al club partenopeo per altri due anni.

Lo annuncia Il Mattino che parla del rinnovo di contratto pronto sino al 2022. L’attuale accordo scadeva nel 2020 ma è bastato poco per allungare il matrimonio di altri due anni. Il rapporto ottimo tra l’attaccante belga e il presidente De Laurentiis ha portato i suoi frutti che presto saranno ufficiali. Mertens, a 32 anni, si sente in piena forma per giocare ad alti livelli ancora per molti anni, almeno altri 3, esattamente quelli che lo vedranno protagonista con la maglia del Napoli. Obiettivo: il record di gol. Il sogno è di superare Hamsik nella classifica all-time dei marcatori azzurri.