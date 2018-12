Il Napoli trema: il Psg piomba su Allan con un’offerta monstre

Un colpo della strega lo ha fermato per la sfida di campionato di questo weekend, ma Allan, centrocampista brasiliano del Napoli, tornerà ancora più in forma e carico già a partire dalla prossima settimana. Intanto, però, gli azzurri tremano perché le prestazioni del classe hanno attirato l’attenzione dei maggiori top club europei.

Sembra, infatti, che il Paris Saint-Germain del presidente Al-Khelaifi, si stia muovendo, neppure troppo sotto traccia, per garantire al club francese un rinforzo in mezzo al campo, specie dopo le ultime novità che hanno coinvolto Rabiot, in aria di cessione e in rotta col club.

BOMBA – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, qualcosa si sta muovendo, anzi, si è già mosso. Nei giorni scorsi a Roma è arrivato l’agente del centrocampista brasiliano, che ha parlato con Cristiano Giuntoli e ha apertamente dichiarato il proprio interesse per Allan. Dal Napoli, però, c’è stato un no secco alla possibilità di trattare: Allan non si tocca, anche se…

Da Parigi, infatti, non si arrendono e potrebbero preparare un’offerta monstre da circa 50 milioni di euro. A quel punto il club partenopeo potrebbe iniziare a cambiare idea. Se a gennaio l’affare non sembra avere troppi margini di riuscita, in estate tutto può accadere.