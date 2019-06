Il Parma sogna in grande: dopo l’idea Buffon, ecco Balotelli e un altro big…

Il Parma sogna in grande. Buffon e non solo nei possibili futuri affari per i ducali.

Dopo una buona stagione da neopromossa, la squadra guidata da Roberto D’Aversa potrebbe rinforzarsi con alcuni nomi davvero di primissimo livello. Il portiere ex Juventus è solo uno dei gicoatori pronti ad aiutare i rossoblù nel prossimo campionato di Serie A.

RITORNI – Infatti, come riporta Tuttosport, Mario Balotelli e Fredy Guarin sarebbero nella lista del ds Faggiano. Il bomber italiano non ha mai nascosto che avrebbe piacere a tornare in Italia in una piazza come quella di Parma. Allo stesso tempo il centrocampista colombiano ha ammesso di essere trovato molto bene nella sua esperienza nel nostro Paese fin dai tempi dell’Inter. Ecco perché i due giocatori, insieme a Buffon, non sono solo una suggestione. L’unico problema sarebbe quello dell’ingaggio dei giocatori. Soprattutto SuperMario ha uno stipendio, al momento, fuori portata per i crociati.