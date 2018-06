Inter, affondo sul jolly del Manchester United

In casa Inter torna di moda un vecchio pallino di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si tratta di Daley Blind, terzino sinistro del Manchester United. L’olandese classe ’90 sembra essere il profilo giusto per la causa nerazzurra. La sua duttilità sarebbe perfetta nella rosa di Spalletti: esterno sinistro ma all’occorrenza anche centrale e centrocampista. Gli uomini mercato stanno sondando il terreno e potrebbero presto sferrare l’attacco decisivo.

JOLLY – Non è un segreto che sulla corsia mancina, la rosa nerazzurra sia stata nel corso degli ultimi anni piuttosto deficitaria. Santon, Nagatomo e Dalbert non hanno convinto, anzi, spesso hanno causato più malumori che sorrisi. L’acquisto di Asamoah, svincolatosi dalla Juventus, dovrebbe garantire finalmente un giocatore di livello per ricoprire il ruolo. Ma questo non esclude il possibile arrivo di Daley Blind. Il giocatore olandese, infatti, vanta oltre alla grande esperienza, tanta duttilità che non andrebbe a creare problemi di concorrenza tra i due. Il nazionale Orange, anche nelle ultime uscite, ha mostrato tutta la sua bravura da centrale di sinistra o a centrocampo dove spesso, nel Manchester United, Mourinho lo ha schierato con ottimi risultati. L’età, poi, è un altro fattore dalla parte del giocatore. I 28 anni compiuti a marzo garantiscono un calciatore nel pieno della carriera, uno su cui puntare per un vero e proprio ciclo. La valutazione non è alta, viste anche le poche presenze nell’ultima stagione, solo 19, e il contratto in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. L’Inter ci pensa e dopo il Mondiale partirà l’affondo concreto.

Pogba balla con la madre