Inter, Asamoah: “Nei prossimi sei mesi dobbiamo crescere ancora di più”

Ancora una prestazione positiva per Kwadwo Asamoah che ha commentato così il successo dell’Inter in casa dell’Empoli: “Questa è una vittoria molto importante per noi, vincere partite come questa è sempre fondamentale per la classifica ed è sicuramente positivo chiudere l’anno con una vittoria. Il gol di Keita? Vale molto perché ci regala tre punti, lui sta tornando a giocare sui suoi livelli migliori. I miei primi mesi all’Inter? Sono stati intensi ed emozionanti: sono convinto che possiamo fare ancora meglio di così. Il momento più bello? Credo la vittoria casalinga contro il Tottenham, il gol di Vecino è stato molto emozionante. Il prossimo anno dobbiamo raggiungere obiettivi importanti: nel calcio è difficile fare promesse ma ci metteremo tutto il nostro impegno. Auguri di buon 2019 a tutti i tifosi interisti!”.