Inter, assalto a Nainggolan ma c’è già l’alternativa

L’Inter si muove, neppure tanto a fari spenti. I nerazzurri devono prima attendere di risolvere le vicende legate al Fair Play Finanziario e poi partiranno con l’assalto al sogno di Luciano Spalletti: Radja Nainggolan. Il centrocampista belga della Roma è in cima alla lista dei desideri nerazzurri. Il tecnico di Certaldo è letteralmente innamorato del trentenne, lo stima e farebbe carte false per vederlo tutti i giorni durante gli allenamenti alla Pinetina. L’anno scorso i nerazzurri hanno trovato in extremis la soluzione Rafinha che difficilmente tornerà a vestire la maglia dell’Inter. Per questo motivo serve assolutamente trovare una soluzione e il nome del Ninja torna prepotentemente di moda.

NAINGGOLAN SI PUO’ – La verità è che per arrivare al centrocampista classe ’88 servono almeno 40 milioni, cifra che l’Inter potrebbe avere grazie al quarto posto raggiunto all’ultima giornata e alla prossima partecipazione alla Champions League. I rapporti con l’agente del giocatore sono buoni e non è un segreto che Alessandro Beltrami. procuratore di Nainggolan abbia visto la Roma per parlare del futuro del suo assistito. I giallorossi si sono rinforzati in quel reparto: l’arrivo di Cristante implica probabilmente una cessione e se dovesse arrivare l’offerta giusta, l’indiziato potrebbe essere proprio il belga. Lo stipendio del giocatore non è un problema, i poco più di 4 milioni annui sono una cifra che i nerazzurri possono tranquillamente offrire a quello che diventerebbe un altro top player nella rosa. L’Inter c’è ed è forte su Nainggolan e prepara la mossa vincente per portarlo, finalmente a Milano.

ALTERNATIVA – La possibile soluzione, in caso di mancato arrivo del centrocampista della Roma, porta il nome di Nicolò Barella. Il giocatore del Cagliari ha una valutazione molto simile a quella di Nainggolan ma ha dalla sua l’età e il possibile inserimento di contropartite che agli isolani potrebbero fare comodo. Il sardo, classe ’97, è cresciuto a dismisura nelle ultime due stagioni in rossoblù. Il suo agente, lo stesso del romanista, potrebbe favorire la trattativa. Il Cagliari chiede 40 milioni, ma l’inserimento di Pinamonti, Odgaard o Zaniolo, gioielli nerazzurri della Primavera, potrebbe far scendere le pretese del presidente Giulini e portare l’affare molto vicino alla conclusione.

De Bruyne su Nainggolan