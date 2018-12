Inter, beffa nel recupero: il Chievo strappa l’1-1

Delusione Inter. Quando i tre punti sembravano ormai in mano, i nerazzurri si fanno beffare in pieno recupero da un Chievo generoso. Contro la squadra di Di Carlo gli uomini di Spalletti tengono fin dalle prime battute in mano il match, colpendo al 39′ con Perisic servito da D’Ambrosio. Nella ripresa, dopo un’occasione mancata da Icardi, è il Chievo ad andare vicino al pareggio, ma Handanovic dice di no ad un tentativo di Pellissier. La squadra di Spalletti poi non corre altri grossi pericoli, fino a quando, al 91′, proprio Pellissier buca la retroguardia nerazzurra e insacca alle spalle di Handanovic. Per l’Inter è una conferma del periodo poco brillante, mentre per il Chievo arriva il sesto pareggio consecutivo, anche se la situazione di classifica rimane drammatica.