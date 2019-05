Inter, botto di mercato: il Barcellona lo fa fuori, Marotta si fa sotto…

Torna a farsi bollente la pista che porterebbe Ivan Rakitic dal Barcellona all’Inter. L’occasione arriva quando meno uno se lo aspetta, ed in questo caso potrebbe davvero fare la differenza. Il croato è volato a Siviglia ad una festa con degli amici dopo la figuraccia in Champions League dei blaugrana facendo infuriare i tifosi e la società tanto da indurre ad eliminare ogni prova della sua presenza dai social.

Dalla Spagna danno per certo il rapporto irrecuperabile del centrocampista con parte della tifoseria. Nei commenti all’edizione online di Marca, in tanti vogliono vedere Rakitic partire. In tal senso, l‘Inter, attenta alle vicende del croato oramai da quasi una stagione, sarebbe in pole position con i compagni di nazionale del classe ’88, Brozovic e Perisic pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Beppe Marotta osserva l’evolversi della situazione e il piazzamento alla prossima Champions League sarà di vitale importanza anche sul fronte della trattativa. Rakitic non ha mai nascosto di apprezzare un’eventuale esperienza in Italia e i nerazzurri sarebbero perfetti per lui.