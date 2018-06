Inter, Brozovic: “Con 2-3 rinforzi interrompiamo dominio Juventus”

Marcelo Brozovic potrebbe non restare a Milano costituendo per il club nerazzurro una potenziale plusvalenza. Il croato è stato pagato (tra prestito e riscatto) 8 milioni dalla Dinamo Zagabria. Il suo contratto scadrà nel 2021 e ormai di ammortamento resta ben poco. Ecco perché l’Inter potrebbe arrivare anche a una plusvalenza intorno ai 25 milioni, un bel tesoretto in considerazione che entro il 30 giugno servono 45 milioni per il Fair Play Finanziario. Nel corso dell’intervista concessa a Vecernji, il centrocampista dell’Inter ha parlato di Luciano Spalletti e della prossima stagione: “Pensava che avrei potuto rendere al meglio anche in altri ruoli. E poi, nel match contro il Napoli, mi ha messo nella mia posizione naturale, con l’infortunio di due o tre giocatori – evidenzia Fcinternews.it -. Dopo quella partita, ho giocato fino alla fine della stagione. Champions League? Per il club, i fan, la squadra, siamo felici. Un sogno giocare la Champions il prossimo anno. Juventus? Possiamo interrompere il dominio della Juve, con 2-3 rinforzi. Spero che questo cambierà”.