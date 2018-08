Inter, Candreva non parte: rinnovo già depositato. Vuole tornare il titolare della fascia destra

L’Inter potrà fare ancora affidamento sulle giocate e i cross di Antonio Candreva. Dopo i tentativi dei nerazzurri di liberarsi del giocatore, non più al centro del progetto con l’arrivo di Politano e Keita, l’ex Lazio resterà a Milano convinto di far ricredere tutti, in primis Luciano Spalletti.

NESSUNA CESSIONE – I segnali mandati al giocatore e al suo agente dal mercato sono stati tutti rispediti al mittente. Candreva non vuole lasciare l’Inter, anzi, spera di tornare ad essere grande protagonista, magari proprio da titolare. L’esterno romano ha scelto di rimanere nel capoluogo lombardo prima di tutto per una scelta familiare e poi per le modalità di un possibile trasferimento, soltanto in prestito, che non lo soddisfano. Ecco, quindi, che l’esterno classe ’87, giocherà ancora con la maglia dell’Inter ed è pronto a sfidare la concorrenza degli ultimi arrivati.

RINNOVO – Oltre alla permanenza, c’è di più: in estate, insiemeal suo procuratore, Candreva era andato incontro all’Inter, firmando un rinnovo contrattuale che alleggeriva il monte ammortamenti del club anche in ottica dei paletti imposti dal Uefa. Un rinnovo che sebbene non ancora ufficiale è già stato depositato in Lega Calcio. Il giocatore, non sarebbe la prima volta nella storia del calcio, vuole diventare da esubero a grande protagonista. Gli interisti, ovviamente, lo sperano.