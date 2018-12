Inter, c’è Nainggolan tra i convocati per l’Empoli

Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha diramato la lista delle convocazioni in vista del prossimo impegno di campionato, la sfida del Castellani contro l’Empoli. Sono in tutto 22 i giocatori chiamati dal tecnico nerazzurro: in lista anche il nome di Nainggolan e Miranda (quest’ultimo recentemente alle prese con noie muscolari). Questo l’elenco completo: Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni; Difensori: 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar; Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic; Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 87 Candreva.