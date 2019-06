Inter, che colpo: Ausilio pronto a chiudere il primo botto di mercato

L’Inter è a lavoro per mettere a segno i primi colpi di mercato. La stagione che verrà sarà all’insegna del coraggio e della voglia di tornare a vincere.

Ecco, infatti, che con l’ok di Antonio Conte, Marotta e Ausilio si sono mossi per portare a Milano due giocatori di primissimo livello. Come scrive il Corriere dello Sport, oltre a Edin Dzeko, e Nicolò Barella, ci sarebbe anche Aleksandar Kolarov nei piani dei nerazzurri.

Il terzino della Roma è in scadenza di contratto e farebbe proprio al caso dell’Inter che sulle corsie laterali ha sempre avuto qualche problema. L’offerta biennale dell’Inter lo tenta e il suo entourage è in contatto con il ds nerazzurro Ausilio. Per chiudere occorrerà trovare l’accordo con i giallorossi che non potranno avere grandissime pretese economiche vista la situazione contrattuale del 34enne serbo.