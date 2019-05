Inter-Chievo, le formazioni ufficiali

Si chiude con il posticipo di San Siro Inter-Chievo (fischio d’inizio alle ore 21) il programma della terzultima giornata di Serie A. I nerazzurri, divenuti quarti in classifica per via dell’ennesimo successo dell’Atalanta, sono chiamati ai 3 punti per tornare da soli dietro a Juventus e Napoli, le prime due della classe. Davanti a sé avranno un Chievo che con le big, specialmente in trasferta, ha sempre fatto bene. Non si tratta dunque di una partita così scontata come può sembrare all’apparenza.

Mister Spalletti sceglie Vecino e non Gagliardini a centrocampo in coppia con Borja Valero, davanti Mauro Icardi è il perno offensivo. Si rivede Cédric sulla corsia di destra in difesa. Solito schieramento per Di Carlo, che schiera il millennial Vignato dietro al tenda d’attacco Stepinski-Grubac.

Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cédric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

CHIEVO (3-4-1-2): Semper; Tomovic, Cesar, Bani; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Stepinski, Grubac. All. Di Carlo