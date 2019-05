Inter-Chievo streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 13 maggio

Inter-Chievo, monday night della 36^ giornata di Serie A. Si gioca alle 21,00 a San Siro la gara che potrebbe dare un senso alla stagione nerazzurra.

La squadra di Spalletti deve vincere per continuare la corsa ai posti Champions League. Atalanta, Milan, Roma, Torino e Lazio hanno vinto. Mancano solo i nerazzurri. A contendere i tre punti ai milanesi, ci sarà un Chievo già retrocesso, ma pur sempre rivale storicamente ostico.

Inter-Chievo, le probabili formazioni – Luciano Spalletti schiererà i suoi con il classico 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali; Cedric, Miranda, Skriniar e Asamoah in difesa. Centrocampo con Vecino, Gagliardini e Borja Valero che non dovranno far rimpiangere lo squalificato Brozovic. A supporto dell’unica punta, che dovrebbe essere Icardi, ci saranno i soliti Politano, Nainggolan e Perisic. Lautaro Martinez scalpita ma dovrebbe partire dalla panchina. Il Chievo di Di Carlo scenderà in campo con il 3-4-1-2 con Vignato a supporto di Pellissier e Stepinski. Davanti a Semper ci saranno i difensori Barba, Cesar e l’ex Andreolli. In mezzo Rigoni è certo del posto.

Inter-Chievo, streaming e diretta tv – Ecco tutte le informazioni per seguire Inter-Chievo. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Sky Sport Serie A. Il match valido per il monday night della 36^ giornata di Serie A, sarà visibile anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go o con Now Tv, accessibili da smartphone, tablet e pc.