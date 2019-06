Inter, clamoroso blitz di Marotta e Ausilio a Madrid: primo colpo per Conte

L’Inter è pronta a tornare grande. L’arrivo di Antonio Conte spalanca le porte ad un futuro che, l’ambiente nerazzurro, spera possa essere sempre pià roseo. In tal senso, le operazioni di mercato nella mente di Beppe Marotta e Piero Ausilio sembrano voler riportare immediatamente il club in vetta in Italia e in Europa.

Il recente blitz a Madrid della dirigenza nerazzurra, rappresenta la prova della volontà di tornare ai vertici. Tra gli obiettivi interisti, Kovacic e Nacho del Real Madrid sono quelli più possibili. Ma il vero sogno è Asensio. Marotta ha parlato con l’entourage del calciatore e avrebbe quindi fatto la prima mossa. Un semplice approccio per sondare il terreno e per capire le possibilità nerazzurre in ottica ingaggio e pretese del giocatore.

Sembra, invece, ancora più concreta la pista che riporterebbe a Milano Mateo Kovacic. Il croato, in prestito al Chelsea nell’ultima stagione, è un vecchio pallino dell’Inter, con cui ha già giocato dal 2013 al 2015. E il suo rientro a Madrid potrebbe non essere definitivo, con i Blancos pronti a girarlo nuovamente al miglior offerente. Per i nerazzurri, un’occasione ghiotta da non sottovalutare.