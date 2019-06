Inter, Conte detta le regole e taglia chi sbaglia: arriva il primo addio

Antonio Conte all’Inter per rivoluzionare squadra e mentalità. Il nuovo tecnico nerazzurro si prepara alla sua prima stagione alla guida di quella che prima era la sua rivale numero uno. Il “sergente” detta le sue regole e il gruppo deve ascoltare e mettere in pratica.

Ha vinto in Italia, in Inghilterra e ha fatto bene con la Nazionale. Adesso Conte ha il compito di stupire anche con la maglia nerazzurra e riporta l’Inter dove merita di stare. Per farlo, ci saranno delle vere e propri leggi e il mister sarà intransigente.