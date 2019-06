Inter, Conte ne fa fuori due: dopo Icardi via anche un altro top player

L’era Antonio Conte all’Inter è appena iniziata ma potrebbe già diventare un caso. Come ben noto, il tecnico ex Juventus e Chelsea fa delle sue regole un vero e proprio mantra e chi non le rispetta non trova spazio nelle sue gerarchie.

Ecco perché, oltre alla grana Icardi, un altro giocatore potrebbe presto essere messo ai ferri corti dalla società con l’intenzione di fargli cambiare aria.

DUO – Dopo il nome eccellente di Mauro Icardi, la novità è rappresentata da Radja Nainggolan. Il belga non rientra nei piani di Conte. Non tanto per qualità e caratteristiche, ma per comportamenti ed eccessi. L’Inter avrebbe già comunicato al suo agente il pensiero del nuovo allenatore su di lui ed ecco perché presto il Ninja potrebbe essere obbligato a trovarsi una nuova sistemazione. La Roma, club da cui è arrivato, sarebbe una meta gradita. Nainggolan tornerebbe volentieri nella capitale ma per questioni di bilancio non potrà essere ceduto per meno di 29 milioni di euro.