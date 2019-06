Inter, Conte: “Qui per vincere. Juventus? Da allenatore si azzera il passato…”

Antonio Conte ha dato il via alla sua avventura sulla panchina dell’Inter. Il nuovo allenatore nerazzurro parla già da “primo tifoso” e annuncia il massimo impegno per tornare al successo: “Vincere? Si può fare”, così il mister ai microfoni di GQ.

AMBIZIONE – “Io devo lavorare, e tanto. È un bisogno che ho nel dna. La presenza di Marotta ha aiutato affinché io scegliessi l’Inter, perché era la conferma delle intenzioni serissime. Da 8 stagioni non si lotta per il 1° posto. Qui vogliono cambiare le cose e devo dire che mi ha colpito la determinazione del presidente Zhang. Vincere? Posso accettare all’inizio di avere poche possibilità, ma devono esserci. Si può fare, non abbiamo limiti”. E sul passato alla Juventus: “Quando decidi di allenare azzeri ciò che hai fatto da giocatore, perchè un calciatore può pensare di sviluppare la sua carriera in uno o due club, un tecnico no, è consapevole che se tutto andrà bene lavorerà per diverse societa. Non vedo l’ora di portare l’Inter dove le compete. Si aspettano tanto, e fanno bene”.