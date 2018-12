C’è rammarico nelle parole di Danilo D’Ambrosio, terzino dell’Inter che commenta così il pari del ‘Bentegodi’ contro il ChievoVerona: “Siamo amareggiati, stasera volevamo prenderci i tre punti, ma se non chiudi partite così poi rischi di subire gol. Ci è mancata la cattiveria, stasera abbiamo fatto di tutto per vincere e le occasioni ce le siamo create, però non siamo stati bravi a finalizzarle. La mia prestazione positiva? Conta poco, a me interessa vincere le partite”.