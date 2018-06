Inter, domani a mezzanotte Rafinha sarà un ex. Ma c’è una strada per il ritorno

Nonostante un buon girone di ritorno, Rafinha e l’Inter si separeranno visto che ufficialmente domani sera a mezzanotte scadrà il termine ultimo per esercitare il diritto di riscatto da parte dei nerazzurri a 35 milioni più 3 di bonus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha già comunicato al Barcellona che non pagherà rinviando ogni discorso futuro a luglio. I nerazzurri sono alle prese con la questione delle plusvalenze e non possono al momento impegnarsi in un pagamento così esoso. E così i contatti con il club blaugrana avvenuti in queste settimane hanno spostato l’attenzione su altri aspetti. Ma c’è anche la possibilità di un ritorno di Rafinha in maglia nerazzurra. L’Inter chiederà un prestito biennale con l’obbligo di riscatto per rinviare l’inserimento nel bilancio del suo acquisto. Un prestito che sarà oneroso ovviamente.