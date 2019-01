Inter, è tempo di riscatti: tre calciatori attendono

Movimenti in casa nerazzurra per programmare il futuro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter dovrebbe riscattare Politano dal Sassuolo (20 milioni), più Vrsaljko dall’Atletico (17,5) e Keita dal Monaco (34), tutti acquistati in prestito oneroso con diritto di riscatto. Servirebbero 71,5 milioni di euro da investire subito dopo la fine del campionato. Giocatori che fin qui hanno dimostrato di essere da Inter: Politano è stato l’acquisto meno reclamizzato ma a tutti gli effetti il più utile, tanto è vero che resta l’unico giocatore di movimento della rosa di Spalletti a non aver saltato nemmeno una gara in questa prima parte di stagione. Per Keita parlano i numeri entusiasmanti dell’ultimo mese – o poco più -: 4 reti in campionato, diverse maglie da titolare e giocate comunque decisive, come lo spunto in fascia da cui è nato il gol partita contro il Napoli. E anche Vrsaljko, seppur bersagliato dagli infortuni, ha dato un contributo prezioso, come l’ultimo assist a Keita nel successo a Empoli. Ecco, l’Inter non vuole ritrovarsi nella condizione di rimpiangere un non «riscatto» come successo lo scorso giugno con Cancelo, oggi valore aggiunto alla Juve. Anche per questo il piazzamento Champions è un obbligo, perché gli effetti che dividono un «accesso» da una «non qualificazione» potrebbero essere devastanti. Nel conto poi andrebbero aggiunti gli eventuali diritti di recompra ottenuti dall’Inter per le cessioni di Radu al Genoa e Odgaard al Sassuolo. Per l’attaccante danese servono 10 milioni nel 2019 o 15 nel 2020. Mentre per riportare il portiere in nerazzurro (utile anche perché «prodotto del vivaio») già a giugno 2019 servono 12 milioni, che diventano 16 nel 2020. E a proposito di portieri, l’Inter segue Brazao del Cruzeiro, classe 2000. Insomma, il 2019 porta nuove scadenze. E l’Inter non vuole farsi trovare impreparata.