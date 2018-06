Inter, ecco il colpo per il centrocampo direttamente dalla Roma

L’Inter è a caccia del rinforzo per il definitivo salto di qualità. Il centrocampo è il reparto che necessità di maggiore attenzione e Spalletti ha individuato da tempo l’obiettivo numero uno. Si tratta di Radja Nainggolan, centrocampista belga della Roma. Il ritorno in Champions League merita un colpo ad effetto, lo sanno bene in casa nerazzurra dove si lavora intensamente per puntellare la rosa da mettere a disposizione del tecnico di Certaldo. Rafinha tornerà al Barcellona e poi si proverà a lavorare per un altro prestito, Dembelè del Tottenham è un obiettivo concreto ma non in cima alla lista delle preferenze dell’allenatore. Joao Mario è di ritorno dal prestito ma non ci sono le basi per tornare a puntare su di lui.

NAINGGOLAN IL PRESCELTO – Era già stato nell’orbita dell’Inter nella scorsa estate, ma questa volta Nainggolan potrebbe davvero diventare nerazzurro. La delusione per il mancato Mondiale, l’esperienza in Champions League con la Roma che difficilmente sarà ripetibile e la voglia di Spalletti di averlo nella sua squadra. Tanti motivi che potrebbero avvicinare il Ninja alla Milano nerazzurra. 40 milioni circa, la cifra che l’Inter potrebbe offrire ai giallorossi per avere il belga. Una cifra che, vista la qualificazione in Champions League, i nerazzurri hanno e che useranno per rinforzarsi. Il riscatto di Rafinha è legato non solo alla volontà del giocatore ma soprattutto a quelle del Barcellona che pare intenzionato a tenere il naturalizzato brasiliano. Nainggolan è l’uomo giusto, il prescelto per il salto di qualità e questa volta l’Inter ha tutti i mezzi per farlo suo.

ALTRA PISTA – Esiste anche una seconda opzione: il centrocampista del Tottenham Mousa Dembelè. L’ obiettivo della mediana nerazzurra, forse anche il più concreto, è lui. Belga, ironia della sorte, classe ’87. Piace all’Inter e costa meno di Nainggolan. Per lui i nerazzurri potrebbero inserire Joao Mario, di ritorno dal West Ham e assolutamente non intenzionato a restare a Milano.

Nainggolan gioca con la figlia