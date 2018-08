Inter, ecco Keita: definita la formula con il Monaco

Keita Balde e Inter, il matrimonio ormai è alle porte. Per definire il tutto e ufficializzare l’operazione mancano ancora alcuni giorni e qualche piccolo dettaglio. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’affare è fatto e la firma dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì.

DETTAGLI – L’Inter andrà in scena a Madrid contro l’Atletico per l’ultimo impegno amichevole prima dell’inizio del campionato, il Monaco, invece, scenderà in campo per la prima giornata della Ligue 1 e lo farà senza Keita Balde. Il senegalese non appare nella lista dei convocati per il match contro il Nantes e a mettere ulteriore pepe alla vicenda, anche una foto del calciatore e del suo agente che sorridono come ad annunciare presto una novità. Il contratto sembra fatto: quinquennale, anche se formalmente si partirà da un contratto di un anno con la formula del prestito con diritto di riscatto, più quattro, che legherà l’attaccante senegalese al club nerazzurro. L’intesa è stata dunque trovata sulla base di un prestito oneroso tra i 5 e i 6 milioni, più diritto di riscatto fissato a 30. Tutto senza contropartite tecniche. Per il momento, anche senza aspettare la decisione di Antonio Candreva, l’affare si farà.