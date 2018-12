Inter, Gabigol al Flamengo porta due talenti a Milano

Un gol e tante panchine con la maglia dell‘Inter. Grande goleador e miglior attaccante del campionato in Brasile. Gabriel Barbosa, noto Gabigol non ne vuole proprio sentire di tornare in Italia a faticare nel campionato nostrano.

Allo stesso tempo, i nerazzurri non vorrebbero avere in rosa un giocatore scontento e che, già in passato, non è stato in grado di rendere quanto ci si aspettasse. Ecco perché, secondo quanto si apprende, il classe potrebbe rimanere in Brasile dove nell’ultima stagione è stato grande protagonista con la maglia del Santos.

SCAMBIO – Secondo quanto riportato dal giornale brasiliano UOL Esporte, la trattativa fra Inter e Flamengo per il trasferimento di Gabigol sarebbe più che mai aperta. Il ragazzo, secondo quanto riferito dal media sudamericano, non avrebbe un grande mercato in Europa, motivo per cui i nerazzurri starebbero cercando di piazzarlo trovando un accordo con dei club del Brasile.

L’ipotesi che potrebbe decollare tra Inter e Flamengo sarebbe quella di un maxi scambio: oltre a Lincoln, talento di cui si è già parlato a lungo in passato, sembra che il club di Corso Vittorio abbia puntato anche Reinier, giovanissimo centrocampista di soli 16 anni in forza al club brasiliano. Difficile, in questo momento, tracciare una linea di trattativa precisa, ma l’ipotesi potrebbe presto diventare realtà.