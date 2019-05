Inter, Gagliardini replica ad Andreazzoli: “Accuse false”

Finale di partita concitato, quello andato in scena ieri sera a San Siro tra Inter ed Empoli. I nerazzurri, con la vittoria per 2-1, si sono guadagnati la qualificazione alla prossima Champions League, mentre ai toscani il ko è costato la retrocessione in B. Aurelio Andreazzoli, tecnico degli azzurri, ha accusato nel post-gara Roberto Gagliardini di aver lanciato un pallone in campo nei momenti finali per ostacolare gli ultimi assalti dell’Empoli. Accuse alle quali il centrocampista dell’Inter, attraverso una storia pubblicata su Instagram ha voluto rispondere.

ACCUSE FALSE – “Mi dispiace aver sentito e letto le parole di mister Andreazzoli, al quale faccio i complimenti e un grosso in bocca al lupo per il futuro. Ma l’accusa che mi ha rivolto è falsa. Non mi sarei mai permesso né come calciatore né come uomo. Nel rispetto dell’Inter, dell’Empoli e di una partita di calcio”.