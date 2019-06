Inter, grana Vecino: più grave del previsto l’infortunio con l’Uruguay

Tegola per l’Inter e per l’Uruguay impegnato nella Copa America. Matias Vecino, infortunatosi al 79′ della sfida vinta contro l’Ecuador ha riportato un problema alla coscia destra più grave del previsto e sarà costretto a lasciare il ritiro della Nazionale e a fermarsi per circa un mese.

GRANA – Secondo quanto afferma la federazione dell’Uruguay, l’infortunio rimediato dal centrocampista è più grave del previsto. Per Vecino, infatti, si tratta di una lesione al bicipe femorale della coscia destra che lo terra fuori per circa un mese. Una grave perdita per la squadra di Tabarez che dovrà rinunciare al forte centrocampista ex Fiorentina. La società nerazzurra, intanto, osserva con attenzione e spera di poterlo avere a disposizione il prima possibile per l’inizio del ritiro.