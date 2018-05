Inter, Icardi: “Mio futuro nelle mani dei dirigenti nerazzurri”

Sembra aver perso la lucidità sotto porta l’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi. Giustamente saltano fuori discorsi legati al suo futuro che sono legati alla qualificazione alla prossima Champions della squadra di Spalletti. Se i nerazzurri vinceranno a Roma contro la Lazio, Icardi probabilmente resterà. L’argentino ha risposto così alle domande sull’argomento: “Il mio futuro? Dovremo valutare con la società, parlerò con i dirigenti a fine campionato”. L’attaccante dell’Inter Mauro Icardi non chiude la porta all’addio in estate ai colori nerazzurri. “Cercheremo di trovare la cosa migliore per la squadra – le sue parole dopo la sconfitta contro il Sassuolo -. Se i dirigenti decideranno che devo rimanere qui sarò felicissimo, altrimenti si vedrà e decideranno loro”. Parole amare che non nascondono la delusione dopo gli errori nella sfida con i neroverdi: “Siamo delusi, l’obiettivo Champions era a portata di mano ma non ce l’abbiamo fatta – prosegue Icardi -. Faccio fatica a trovare le parole, dico solo che sono orgoglioso dell’anno che abbiamo fatto, nessuno si sarebbe aspettato di vederci in questa posizione a una giornata dalla fine”.