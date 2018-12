Inter, Icardi piega la resistenza dell’Udinese: 1-0

L’Inter si rialza dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League di martedì scorso e batte l’Udinese nel primo anticipo della sedicesima giornata di Serie A. A decidere il match è stato il solito Icardi, che al 76′ ha trasformato con un cucchiaio un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Fofana. In precedenza i nerazzurri, malgrado un predominio territoriale assoluto, avevano fatto fatica a procurare grossi pericoli verso la porta difesa da Musso. Nella ripresa, però, la determinazione con cui gli uomini di Spalletti hanno cercato la vittoria è stata premiata. L’Inter, che sale a quota 32 in classifica, torna così a riassaporare i tre punti dopo il pareggio di Roma e la sconfitta in casa della Juventus, mentre i friulani, fermi a quota 13, incappano nel secondo ko consecutivo, dopo quello della settimana scorsa contro l’Atalanta. Per gli uomini di Nicola la situazione di classifica rimane allarmante.