Inter, Icardi ribadisce sui social: “Voglio restare, più volte l’ho detto alla società”

È il giorno degli annunci: dopo quello ufficiale da parte della Juventus per quanto riguarda il divorzio con Allegri, l’attaccante Mauro Icardi ha comunicato tramite il proprio profilo Instagram l’intenzione di restare all’Inter al 100%, prendendosela molto con gli organi di stampa che da tempo sostengono il contrario. Un modo, da parte dell’argentino, di essere chiarissimo verso tutti gli interlocutori: sostiene di aver ripetutamente detto alla società di voler rimanere in nerazzurro e che più di un post del genere, del tutto personale, non sa più cosa fare per evitare che si dica tutt’altro circa il suo futuro. La conclusione è altrettanto provocatoria: “Il tempo dirà chi ha detto la verità. Forza Inter sempre”. È normale che, dopo un periodo di grande difficoltà, Icardi sia finito nel mirino della stampa per capire quale sarebbe stata la sua prossima destinazione. Ma, a quanto pare, non ha alcuna voglia di lasciare la Milano nerazzurra.