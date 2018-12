Inter, Icardi: “Volevamo dare un segnale dopo martedì”

Ancora una volta è stato lui il match-winner per la sua Inter. Mauro Icardi, trasformando al 76′ con un cucchiaio il penalty concesso per un fallo di mano di Fofana, ha regalato tre punti fondamentali alla formazione di Luciano Spalletti. Queste le sue parole raccolte da Sky Sport al termine del match: “Oggi è stato un segnale che volevamo dare dopo la partita di martedì. In campionato siamo lì e vogliamo fare del nostro meglio, cercando di vincere più gare possibili. Vogliamo finire quest’anno nel migliore dei modi. Il rinnovo? Io penso al mio lavoro sul campo, le altre cose non mi riguardano. C’è chi si occupa di queste cose. Quando ci sarà da firmare io firmerò”. Con la rete siglata stasera, sono già 9 i centri in campionato per il centravanti argentino.