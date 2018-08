Inter, in attesa di Keita e Modric arrivano buone notizie: tutti i big nella lista Champions

L’Inter e Luciano Spalletti possono sorridere. La Uefa ha riconosciuto alla società nerazzurra il lavoro fatto fin qui in merito al bilancio e alle questioni legate al fair play finanziario e ha deciso di premiare la società di Corso Vittorio: i nerazzurri potranno schierare nella lista Champions di 22 giocatori tutti i big fin qui acquistati.

ACCORDO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Inter può vantare un nuovo accordo con l’Uefa. I nerazzurri potranno infatti inserire nella lista per la prossima Champions League tutti i calciatori acquistati fino ad oggi. Nel compilare la lista Champions 2018-19 l’Inter deve attenersi a limitazioni simili, ma non identiche, a quelle con cui ha fatto i conti per consegnare la lista di Europa League 2016-17. Ovvero può inserire nuovi acquisti per un valore analogo a quello delle cessioni effettuate. Nel budget, infatti, verranno conteggiate tutte le cessioni effettuate e non solo quelle della lista 16/17. Lautaro Martinez, Nainggola, Asamoah, de Vrij e gli altri, probabilmente i prossimi nerazzurri Keita e Modric, saranno dunque a disposizione di Spalletti per affrontare la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.