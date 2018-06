Inter, Joao Mario sbatte la porta: “Che senso ha andare ad Appiano in ritiro? Subito soluzione”

Dopo il trasferimento al West Ham, Joao Mario ha trovato il suo equilibrio in Inghilterra. Durante un’intervista recente il portoghese ha ammesso di essere molto felice nel nuovo club e di aver sempre sognato di giocare in Premier: “Mi sto divertendo davvero tanto qua. La squadra è cresciuta e giocare in Premier è qualcosa di fantastico. E’ il miglior campionato del mondo, per questo sono davvero felice di essere qua. Giocare in Premier League è sempre stato il mio obiettivo” – ha dichiarato il 25enne. Oggi sulla Gazzetta nuove dichiarazioni che sanno di addio definitivo dall’Italia nonostante un contratto con l’Inter fino al 2021 .”L’Inter? Non voglio riprovarci, mancherebbe la motivazione necessaria. E’ un’esperienza conclusa, zero dubbi”. Alla proprietà cinese Joao Mario è costato 40 milioni (più 5 di bonus): “Io valgo questa cifra”, sottolinea l’ex Sporting, ora impegnato con la Nazionale in vista del Mondiale dopo il prestito al West Ham. Joao Mario non vuole più tornare ad Appiano: «Sarebbe inutile presentarmi, nonostante un contratto valido fino al 2021. Spero si riesca a trovare una soluzione il prima possibile, magari prima della fine del Mondiale.”