Inter-Juventus 0-1 fine primo tempo, la cronaca social della gara

Dopo la sconfitta contro il Napoli, altra gara difficile per la Juventus, capolista del campionato. I bianconeri sfidano l’Inter, desiderosa di punti per la conquista di un posto per la prossima Champions League. La partita, dunque, si prospetta elettrizzante e incerta fino alla fine.

Sfottò, ironie e incitamenti vari per le due squadre. La sfida del Meazza è anche sul web: vivi con noi quanto accade su Twitter e Instagram, ma anche tutte le altre reazioni che arriveranno sulla super sfida di Milano.

CRONACA SOCIAL DELLA GARA

——————————–

PRIMO TEMPO

CARTELLINO ROSSO A VECINO!

GOOOOOOL JUVENTUS!!! DOUGLAS COSTA!

Login / Registrati Login Ricordami Facebook Google

Login / Registrati Registrati

Recupera Password Recupera Password