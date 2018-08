Inter, Keita si fa: ultimi dettagli prima del sì

L’Inter è pronta a battere un altro colpo sul mercato. I nerazzurri sono vicinissimi a chiudere per Keita Baldé dal Monaco. L’ex giocatore della Lazio è il prescelto per rinforzare il reparto offensivo. Nelle scorse ore l’improvvisa accelerata per l’attaccante, nelle prossime la chiusura definitiva dell’affare. Luciano Spalletti avrà dunque un altro rinforzo per puntare a grandi traguardi.

I DETTAGLI – Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha scelto di occupare l’ultimo slot da extracomunitario con il senegalese classe 1995. Il Monaco non si oppone ad una cessione, dopo una stagione in cui il giocatore e il club non si sono reciprocamente convinti. Solo un anno fa, i francesi lo aveva acquistato dalla Lazio per 30 milioni più bonus, ma il rapporto tra l’attaccante e il Principato non è mai stato idilliaco. Ecco perché, per la stessa cifra, il Monaco, che non ha bisogno di incassare, ha deciso di dare l’ok all’Inter che può pagare nell’unica formula concessagli dal Financial Fair Play: prestito con diritto di riscatto. Resta da definire solo la quota da pagare immediatamente e quella per portare a Milano definitivamente il cartellino nella prossima stagione.

Una volta stabilito questo, l’affare sarà concluso. Il giocatore vuole i nerazzurri e soprattutto vuole ripartire da un campionato che conosce e nel quale si è già messo in evidenza.