Inter, Lautaro: “Il gol per me è una grande gioia”

Autore del gol che ha deciso il match contro il Napoli, Lautaro Martinez si è così espresso al termine della partita: “Sono felice perché abbiamo vinto a casa nostra davanti al nostro pubblico, abbiamo raccolto tre punti fondamentali e abbiamo dimostrato di avere grande carattere. Sento l’affetto dei tifosi dal primo momento in cui sono arrivato all’Inter, lavoro ogni giorno per ripagare la loro fiducia. Abbiamo accorciato le distanze dal Napoli e cercheremo di avvicinarci ancora di più a loro in classifica. Il mio gol? E’ stato bravo Vecino a fare velo, c’erano tanti uomini in area, per me è una grande gioia”.