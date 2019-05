Inter, Lautaro Martinez ammette: “Icardi? È stata una situazione complicata per tutti”

Champions League voluta, cercata e ottenuta fortemente. L‘Inter riparte dal quarto posto e dal successo contro l’Empoli per 2-1 che è valsa la qualificazione alla Coppa più importante per club. Un traguardo raggiunto dopo una stagione di alti e bassi, dovuti, anche, alla situazione di Mauro Icardi, ex capitano nerazzurro, il cui futuro resta in bilico.

A parlare proprio dell’annata difficile del suo compagno e non solo, è stato l’altro bomber argentino nerazzurro, Lautaro Martinez. Il Toro, intervenuto a Tyc Sports ha parlato anche del finale di campionato con il suo club e dell’ex capitano dell’Inter: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo molto importante di tornare in Champions League, era quello che volevamo. Un traguardo difficile fino alla fine”. “I problemi legati a Icardi? È stata una situazione complicata per tutti, anche per i compagni di squadra e per il club. Sono stato molto contento che tutto si sia risolto e che poi sia tornato con noi, la sua presenza si fa sentire”.