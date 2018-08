Inter, Lautaro Martinez: “L’Atletico Madrid mi seguiva. Spero di continuare a fare bene con questa maglia…”

Protagonista indiscusso dell’estate nerazzurra, Lautaro Martinez, neo attaccante dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, per parlare dopo la gara vinta grazie ad un suo bellissimo gol contro l’Atletico Madrid nell’ultimo match di International Champions Cup, nonché ultimo test amichevole prima dell’esordio in campionato contro il Sassuolo. L’attaccante dell’Inter ha svelato anche un retroscena di mercato che risale a prima della firma con i nerazzurri, quando ancora giocava al Racing.

RETROSCENA – “Potevo finire all’Atletico? Si sono presentati molti club per me quando giocavo al Racing, l’Atletico era uno di questi ma sono molto felice di essere qui all’Inter”. “La Nazionale? Sicuramente ci spero, sto lavorando al meglio per poterci arrivare, è un obiettivo che mi sono sempre proposto. Mi adatto a fare tutto, spero di fare bene innanzitutto qui dentro e fuori dal campo”.