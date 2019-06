Inter, le mosse di Marotta: ok all’affare Icardi-Dybala e pronti 3 colpi per Conte

Sarà l’entusiasmo portato da Antonio Conte, ma l’Inter sembra aver dato una sveglia al proprio mercato. Con l’arrivo del nuovo tecnico, la società di Corso Vittorio ha iniziato la campagna di rinforzo della rosa in vista della prossima stagione.

L’affare più caldo sembra essere quello che vede coinvolti Icardi e Dybala. L’ex capitano nerazzurro vorrebbe restare, ma non rientra tra le priorità della società e del tecnico. Ecco perché torna di moda la trattativa per uno scambio con la Joya bianconera. I due argentini potrebbero trovarsi avversari a maglie invertite. In tal senso Marotta sembra essersi convinto per portare avanti l’operazione.