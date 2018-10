Nella giornata di venerdì 26 ottobre 2018 l’Inter ha salutato il 21° presidente della propria storia: Steven Zhang ha preso il posto di Erick Thohir, diventando il massimo dirigente più giovane nella storia del club, con i suoi 26 anni di età.

Felice di tale evento, l’ex patron del Biscione, Massimo Moratti, non ha nascosto la propria emozione in un’intervista riportata dal ‘Corriere della Sera’:

VENTATA DI FRESCHEZZA – “La presidenza di Zhang rappresenta una ventata di freschezza all’interno del sistema calcio italiano. Si può anche metaforizzare come una pennellata di un grande artista. Sono contento per lui, è stato bravo a decidersi di prendere in mano la situazione salendo a guidare una delle società più gloriose e grandi del mondo”.

CURIOSITÀ – “Siamo in buone mani, sono sicuro che farà bene e che vorrà bene all’Inter, portandola al raggiungimento di grandi traguardi con grande determinazione. Sono curioso nel vederlo crescere ulteriormente. I sentimenti e la passione dei tifosi non sia un limite per lui in veste di presidente e proprietario. Io ho avuto questo privilegio. Forza mia bella Inter”.