Inter, l’ex Moratti: “Scudetto 2006? Un bene fare ulteriore chiarezza. Su Spalletti…”

Torna a parlare Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, e lo fa ai microfoni di Sport Mediaset all’indomani della sentenza che conferma l’assegnazione dello scudetto 2006 ai nerazzurri. Un Titolo, che ha fatto molto discutere e, soprattutto in passato, aveva acceso ancor di più la sfida e la tensione tra l’ambiente della Juventus e quello dell’Inter. L’ex patron si è detto soddisfatto di quanto confermato e ha parlato anche del momento della squadra reduce dall’eliminazione in Champions League.

CONFERMATO – “Penso se lo aspettasse anche Andrea Agnelli, è qualcosa di logico e farà piacere agli interisti. Non lo ricordavo più” – ha detto scherzosamente lìex patron nerazzurro – “è stato un bene fare ulteriore chiarezza. Una conseguenza di ciò che era successo. Il fatto che sia arrivata nel giorno dell’ufficialità di Marotta spero gli porti fortuna per fare bene”.

SPALLETTI – “Ora bisogna rimettere insieme i pezzi, soprattutto è una questione psicologica. L’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions è raggiungibile, l’Europa League è molto importante, non va sottovalutata la Coppa Italia: gli obiettivi rimangono”.

CORDATA VIP – Sulla recente indiscrezione di una nuova società di Vip in aiuto a Suning, Moratti ha detto: “Mi sembra una bella cosa, una prova di passione. Novità interessante con nomi credibili, credo faccia piacere a Zhang e sarebbe utile per la società. Se mi hanno contattato? Me ne hanno parlato…”.