Inter, Marotta e il dispetto alla Juventus: si chiude per un big della Serie A

Sarà derby d’Italia anche sul mercato. Inter e Juventus si contendono Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentinasarà il pezzo pregiato del mercato estivo e le due società stanno facendo di tutto per prenderlo.

L’ultima mossa sembra essere stata quella di Beppe Marotta con l’Inter che ha superato idealmente la Juventus per garantirsi l’esterno classe ’97. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, sarebbe andato in scena un incontro con il papà del giocatore, Enrico, durante il quale sarebbe stata ribadita la volontà di Chiesa di restare in Italia e la conferma che esistono margini di manovra per battere la Juventus nella trattativa. La mossa di Marotta sarebbe quella di offrire alla Viola Karamoh o Gagliardini per cercare di abbassare la pretesa di 70 milioni della Fiorentina.