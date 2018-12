Inter, Marotta: “Nainggolan non andrà via”

Il CEO Sport nerazzurro Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Napoli: “Possiamo giocarcela alla pari col Napoli, sia stasera che nel corso della stagione intera. Sono fiducioso, possiamo disputare una buona partita”.

Marotta ha risposto alle domande sulla situazione relativa a Radja Nainggolan: “La nostra posizione è chiara ed è quella che abbiamo espresso nel comunicato stampa di qualche giorno fa, raccogliendo l’indicazione dell’allenatore che è il leader di questo gruppo. Le dinamiche interne poi sono gestite da noi e non dobbiamo parlarne in questa sede. Nainggolan oggi è presente allo stadio, seguirà la partita in tribuna e questo dimostra il suo attaccamento. In un gruppo, chi sbaglia è giusto che paghi, starà poi a noi supportare l’allenatore perché il giocatore renda al meglio. Nainggolan ha sbagliato, la Società è stata vigile e ha preso provvedimenti: l’argomento è quindi da considerarsi chiuso. Una sua cessione a gennaio? Non credo proprio, il valore di Radja non lo scopro certo io ed è un giocatore sui cui la Società punta fortemente”.