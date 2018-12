Inter, Marotta show fa sognare i tifosi: tripletta sul mercato

Potrebbe presentarsi non solo con quel sorriso tipico di chi sa di essere un vero colpo da novanta per la società. Beppe Marotta, ufficialmente diventato dirigente dell’Inter, potrebbe affacciarsi al mondo nerazzurro con un biglietto da visita niente male. L’ex dg della Juventus avrebbe in canna un tris di colpi che fanno già sognare l’ambiente di Corso Vittorio.

MERCATO … – Presente, futuro e panchina. Sono questi i primi tre campi di lavoro di Marotta all’Inter. Ottenere il massimo con la squadra attuale, tornare a vincere nel breve periodo ma allo stesso tempo pensare alla programmazione futura. In questo senso, trovano conferme i ripetuti avvicendamenti di mercato per due centrocampisti: uno di livello mondiale, come Luka Modric, fresco Pallone d’Oro, e un altro Nicolò Barella, che a tutti gli effetti è il giovane più promettente, in questo momento, in Italia. Se per il primo i discorsi restano complicati, con il Real Madrid sempre non intenzionato a privarsi del giocatore premiato come il migliore del mondo; per il secondo, il Cagliari potrebbe vedere le sue richieste realizzate. Il presidente Giulini chiede per Barella una cifra attorno ai 40 milioni di euro complessivi fra prestito, diritto di riscatto, clausole e contropartite. Nulla di impossibile, ma sicuramente complicato e che richiede un duro lavoro.

… E NON SOLO – La vera novità, però, potrebbe arriva sulla panchina. Alla guida tecnica, forse in bilico, di Spalletti. Sì, perché nonostante le smentite, il tecnico di Certaldo, molto contestato dopo i recenti risultati, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League, non è la prima scelta di Marotta e, a meno di clamorosi percorsi e rincorse nell’arco di questa stagione, secondo il Corriere dello Sport arriverà il cambio in panchina. Antonio Conte resta il sogno. Ma i nomi di Mourinho e Simeone potrebbero essere le sorprese.