Inter, muro contro muro per Icardi: salta l’incontro e adesso…

Continua la telenovela tra Mauro Icardi e l’Inter, con il club nerazzurro che vorrebbe cedere la punta entro il 30 giugno così da poter iscrivere a bilancio una plusvalenza e sistemare i conti. L’argentino, dopo le problematiche della passata stagione, non rientra nei piani del tecnico e della società e per questo è sempre più al margine dell’ambiente nerazzurro.

In queste ore ci si attendeva un incontro tra le parti per stabilire quale futuro dovesse avere il rapporto tra il bomber e il club di Corso Vittorio, ma l’imminente partenza della famiglia Icardi, o meglio, dell’attaccante e di sua moglie Wanda Nara, in Oriente, non permetterà a Marotta di procedere entro i tempi sperati. Insomma, è un muro contro muro che potrebbe vedere, alla fine, entrambe le parti insoddisfatte. L’Inter vuole cedere il suo 9 e rimpiazzarlo al più presto, l’attaccante, dal canto suo, spera di potersi presentare l’8 luglio al ritiro di Lugano per iniziare la nuova stagione sempre con la maglia nerazzurra.