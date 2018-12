Inter, Nainggolan: “Abbandonerò il calcio appena finirò la carriera”

Radja Nainggolan centrocampista dell’Inter non ha finora rispettato le attese rimanendo spesso ai box. Tanti infortuni ne hanno condizionato il rendimento e il belga sulla stagione attuale ha risposto così: “Qui mi hanno accolto bene sia i compagni che la società – ha dichiarato a “Undici” -. Per me non è mai facile cambiare piazza, sono sempre rimasto affezionato ai posti dove ho giocato. Sia a Cagliari che a Roma ho dato e ricevuto molto. In nerazzurro, Spalletti mi ha voluto fortemente; con lui sono in ottimi rapporti”.

ROMA – “Ho chiuso i rapporti con i giallorossi da quando ho saputo che volevano vendermi. Ho passato un periodo in cui ero davvero amareggiato per come era finita la mia avventura a Roma. Ora però sono sereno. Il mio modo di giocare mi porta a essere rispettato e benvoluto, perché do sempre il massimo in campo”.

CALCIO ADDIO – “Finita la carriera di calciatore sicuramente non farò niente che abbia a che fare col mondo del pallone, né l’allenatore né il commentatore sportivo. Specialmente quest’ultimo, per me che ho un cuore grande, sarebbe impossibile da fare. Sono uno troppo sincero, che dice immediatamente quello che pensa, senza censure, mi farei immediatamente dei nemici e mi caccerebbero subito”.