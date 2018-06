Inter, Nainggolan più vicino: la Roma vuole monetizzare, ecco il piano

Radja Nainggolan all’Inter, questa volta si può davvero. Il centrocampista belga della Roma è al centro del mercato nerazzurro. Quello che da ormai due estati è il pallino di Luciano Spalletti, potrebbe presto approdare a Milano e allenarsi alla Pinetina. Il Corriere dello Sport di oggi rivela due dettagli importanti che potrebbero portare presto alla conclusione positiva della trattativa. Tra questi ci sarebbe anche la volontà della Roma di monetizzare dalla sua cessione come lo stesso centrocampista pare abbia ammesso a qualche amico.

PROMESSA – Il primo fattore per cui le quotazioni di Radja Nainggolan all’Inter salgono sono di carattere personale. Il rapporto tra il Ninja e Spalletti soprattutto. L’allenatore di Certaldo ha fatto fare il salto di qualità definitivo al belga. Nella Roma spallettiana, il centrocampista del 1988 ha trovato gol, assist e prestazioni da vero fuoriclasse. L’estroso giocatore, spesso anarchico in campo, ha saputo dare quel qualcosa in più alla squadra e adesso Spalletti lo rivuole all’Inter. Nainggolan ha sempre mostrato la propria riconoscenza per il lavoro del tecnico e sarebbe ben contento di riabbracciarlo e di tornare a giocare nel ruolo a lui più congeniale.

CONTROPARTITA E CIFRE – La Roma potrebbe essere disposta a trattare sulla base di molti soldi e una contropartita. L’Inter pare abbia proposto Vecino, Candreva e Joao Mario ma non ha trovato il gradimento del ds Monchi. Il direttore giallorosso infatti preferirebbe giocatori giovani, di prospettiva come quelli che la Roma sta acquistando. Nel mirino del ds romanista ci sarebbero dunque Pompetti, Bettealla e Pinamonti. L’agente di quest’ultimo è da poco Mino Raiola, che ha diversi interessi a Trigoria. Non un dettaglio da poco. L’inserimento di un giovane potrebbe fare la differenza nella trattativa. Per Nainggolan, come detto, ci vogliono circa 40 milioni che diventerebbero meno con una contropartita. L’Inter si gioca le sue carte e ad oggi potrebbero essere quelle vincenti.

Nainggolan tra gli esclusi di lusso al Mondiale in Russia