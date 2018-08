Inter, oggi è il Modric-day: incontro tra giocatore e Real Madrid, si decide il futuro

L’Inter aspetta notizie da Madrid per Luka Modric. E’ infatti previsto per oggi, verosimilmente nel pomeriggio, l’atteso faccia a faccia tra l’obiettivo nerazzurro e il presidente del Real Madrid Florentino Perez. L’incontro, però, potrebbe slittare anche alla giornata di domani, nonostante il giocatore e il suo entourage stiano mettendo fretta al massimo dirigenze dei Blancos.

PROMESSA – Ad ogni modo, il faccia a faccia ci sarà e il giocatore proverà ad incassare una promessa strappata privatamente al numero uno del Real Madrid nei giorni successivi alla vittoria della Champions League, quando Perez si disse disponibile a lasciarlo partire. Niente clausola, solo la parola data, esattamente come accaduto per Cristiano Ronaldo. Modric punta molto sul rapporto di rispetto che lo lega al club Blancos e soprattutto al numero uno. Da capire se, oltre alla resistenza di facciata messa in mostra sia dal patron delle Merengues sia dal tecnico Lopetegui, ci sia anche la volontà di non perdere un altro tassello fondamentale in questo momento. La sensazione, però, è che Modric otterrà l’ok dai vertici dirigenziali e in quel momento toccherà all’Inter fare il passo decisivo verso il vice campione del mondo.