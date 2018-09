Inter-Parma, le formazioni ufficiali: Icardi out, c’è Keita

A San Siro è tutto pronto per Inter-Parma, primo anticipo del sabato valido per la quarta giornata di campionato. I nerazzurri di Luciano Spalletti affrontao i gialloblù di Roberto D’Aversa. Dopo la vittoria contro il Bologna, i milanesi voglio ripetersi davanti al proprio pubblico. I ducali, dal canto loro, vogliono ripetere la prestazione positiva che ha messo in difficoltà la Juventus prima della sosta per le nazionali.

LE FORMAZIONI – Ampio turnover per l’Inter, anche in vista del prossimo impegno di Champions League contro il Tottenham. Riposa, almeno all’inizio, Icardi. Al suo posto c’è Keita. A supportare l’ex Lazio e Monaco ci saranno Perisic e Nainggolan. Nel Parma, spazio a Gervinho con Inglese prima punta.

INTER (4-3-2-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Keita Baldé. Allenatore: Spalletti.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Di Gaudio, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.