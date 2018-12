Ritorno al gol per Ivan Perisic, che si è così espresso al termine di ChievoVerona-Inter: ”Non mi interessa chi segna, oggi ho ritrovato il gol ma non abbiamo vinto quindi la mia rete non ha molta importanza. Abbiamo avuto le occasioni per segnare il secondo o il terzo gol ma non le abbiamo sfruttate e, quando succede così, alla fine rischi di perdere punti. Ora aspettiamo il Napoli a San Siro, faremo di tutto per tornare subito alla vittoria”.