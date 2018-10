Inter, pista Modric sempre rovente: pronto nuovo assalto a gennaio

Torna ad infiammarsi l’asse Spagna-Italia e l’affare tra Real Madrid e Inter per Luka Modric. Il centrocampista croato, accostato nelle scorse settimane al club nerazzurro, potrebbe tornare nei pensieri del club di Corso Vittorio, ammesso che se ne fosse mai andato. Il candidato numero uno alla vittoria del prossimo Pallone d’Oro, resta il sogno di Suning e dei tifosi milanesi e a gennaio, ma più verosimilmente a giugno, la trattativa potrebbe davvero realizzarsi.

MOTIVI – Stando a quanto si legge questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport, dall’entourage del regista croato la notizia del rinnovo del contratto, che in casa Real Madrid danno per scontato, non è confermata. E non è tutto. Nonostante Florentino Perez, presidente del club Blancos, sia convinto che allungherà il contratto di Modric di un altro anno (fino al 2021), quanto emerge da fonti vicine al calciatore, pare che quest’ultimo non sia del tutto convinto. I rapporti non al massimo con Lopetegui e l’amicizia che lo lega ai giocatori croati dell’Inter potrebbero, in questo senso, avvicinarlo sempre più al trasferimento. Prima, però, il Real Madrid deve garantirsi un top player che non faccia rimpiangere la cessione del centrocampista. Ecco perché Perez vuole provare a dare l’assalto ad uno tra Neymar e Mbappé. Ma per imbastire tali trattative occorre tempo, ed per questo che la maxi operazione in entrata e successivamente in uscita, potrebbe realizzarsi concretamente solo nel mercato estivo.